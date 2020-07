Schürrle wie Götze

Dortmund. Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, wie der BVB am Mittwoch mitteilte. Schürrle hatte zuletzt leihweise bei Spartak Moskau gespielt, in Dortmund hätte der 29jährige noch einen Vertrag bis Sommer 2021 gehabt. »Rückblickend war es eine Zeit mit Höhen und Tiefen«, sagte Schürrle und ließ offen, wie es für ihn weitergeht. Der Offensivspieler war 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt und kam in 51 Pflichtspielen auf acht Tore und zehn Vorlagen. In der Saison 2018/19 war Schürrle an den FC Fulham verliehen. Bei der WM 2014 hatte er im Finale gegen Argentinien die Vorlage zum Siegtreffer von Mario Götze gegeben. Auch Götze verlässt den BVB in diesem Sommer. (sid/jW)