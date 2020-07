Jahrestag von Putschversuch: Kritik an Erdogan

Istanbul. Anlässlich des vierten Jahrestags des Putschversuchs in der Türkei haben Oppositionspolitiker am schwere Vorwürfe gegen die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan erhoben. Die regierende AKP habe die Türkei nach dem 15. Juli 2016 in ein »furchtbar undemokratisches System« geführt, sagte Sezgin Tanrikulu, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP, gegenüber dpa, wie die Agentur am Mittwoch berichtete. »Alle Freiheiten und Rechte werden ungehemmt und willkürlich abgeschafft«, hieß es von dem stellvertretenden HDP-Fraktionsvorsitzenden Saruhan Oluc. (dpa/jW)