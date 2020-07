Beijing. Die schlimmsten Regenfälle seit mehr als einem halben Jahrhundert haben in China schwere Überschwemmungen ausgelöst. Die Behörden warnten vor neuen Niederschlägen von Dienstag an. Bisher sind nach Angaben der Staatsmedien schon 141 Menschen ums Leben gekommen. 38 Millionen Menschen sind betroffen. Die Pegelstände für Hochwasserwarnungen wurden an 433 Flüssen übertroffen. In der Provinz Jiangxi seien bei Evakuierungen eine halbe Million Menschen in Sicherheit gebracht worden. (dpa/jW)