Israel: Rekordwert bei Coronaneuinfektionen

Tel Aviv. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel ein Allzeithoch erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wurden für Montag 1.681 Fälle gemeldet – so viele wie nie zuvor an einem Tag in dem Land seit Beginn der Pandemie. Getestet wurden an dem Tag 25.825 Menschen, die Ansteckungsquote betrug nach offiziellen Angaben 6,5 Prozent. Auch dies ist ein Höchstwert. Insgesamt wurden in Israel bislang mehr als 41.200 Infizierte registriert. Aktive Fälle gab es zuletzt etwa 21.400, dabei waren mehr als 170 Menschen schwer erkrankt.(dpa/jW)