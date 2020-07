Verdi fordert Schutz für Textilarbeiterinnen

Berlin. Verdi verurteilt den Umgang der europäischen Textilindustrie mit den Beschäftigten in den Zulieferfabriken im globalen Süden. Seit Mai haben immer mehr Frauen in Indien und Bangladesch ihre Arbeit ohne Lohnfortzahlung oder sonstige soziale Absicherung verloren. »Einseitige Selbstverpflichtungen der Unternehmen sind nichts anderes als Täuschungsmanöver. Um die Rechte der Beschäftigten in der Zuliefererkette zu sichern, sind rechtsverbindliche Gesetze und Tarifverträge notwendig«, wird Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter für den Einzelhandel, in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung zitiert. (jW)