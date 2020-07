Geldwäsche-Einheit des Zolls durchsucht

Osnabrück. Ermittler haben am Dienstag Räumlichkeiten der zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichteten Einheit des Zolls in Köln durchsucht. Es gehe dabei um den Verdacht auf Strafvereitelung im Amt, sagte ein Sprecher der in dem Fall zuständigen Staatsanwaltschaft Osnabrück. Die »Financial Intelligence Unit« (FIU) habe womöglich Hinweise auf Geldwäsche erst zu spät oder gar nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet. Ermittelt werde gegen Unbekannt. An der Durchsuchung seien zehn Polizisten und drei Staatsanwälte aus Osnabrück beteiligt gewesen. Auch der Zoll bestätigte den Durchsuchungsbeschluss. (dpa/jW)