Viertelmillion, ist das noch Ehrenamt?

Robert Michael/dpa »Wie Wirtschaftskapitäne wirken«: DFB-Präsident Fritz Keller kassiert 246.000 Euro im Jahr

Ist jemand im Ehrenamt des Sports tätig, wenn ihm dafür sechsstellige Summen gezahlt werden? Der Deutsche Fußballbund (DFB) überweist seinem Präsidenten Fritz Keller 246.000 Euro im Jahr. Schatzmeister Stephan Osnabrügge erhält 166.800 Euro und Vizepräsident Rainer Koch noch 144.000 Euro – fürs »Ehrenamt«?

Die Gänsefüßchen sind allein aus Respekt vor all jenen zu gebrauchen, die als wirkliche Ehrenamtler im deutschen Sport auf Achse sind – mit Leib und Seele, unentgeltlich. Ehrenamtler dieser und jener Sorte zu unterscheiden wäre geboten. Es fehlt an Sprachschöpfungen. Schon der Begriff »Sport« ist ja völlig überdehnt – dass Formel-1-Rennen und Übungsstunden mit dem Flexi-Zitterstab mit ein und derselben Kombination aus fünf Buchstaben mit dem mittigen »o« bezeichnet werden, ist kaum zu begreifen.

Die Verhältnisse führen zu Verwerfungen zwischen Athleten, innerhalb von Verbänden und ganzen Sportarten. Hier die vielen, die Anonymen, Kleinen – und dort die wenigen Prominenten, Großen, gut Versorgten. Die Welt des modernen Sports steckt im Dilemma. Einerseits ist verständlich, dass dort, wo Funktionäre eine riesige Apparatur mit inzwischen immensen Umsätzen beaufsichtigen und dabei wie Wirtschaftskapitäne wirken, das Prinzip der Unentgeltlichkeit antiquiert anmuten und durchbrochen werden muss.

Andererseits meint Ehrenamt nach wie vor genau das: etwas für die Allgemeinheit leisten, ohne dafür einen wie immer gearteten finanziellen Vorteil zu erwarten. Gerade hat die Beratungsgesellschaft »Capgemini« mit Sitz in Paris erklärt, in Deutschland verfügten 1,46 Millionen Menschen über ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Welch Potential an ehrenamtlichen Funktionären für den deutschen Sport!

Gibt es überhaupt noch Spitzenpersonal, das gar aus eigener Tasche noch etwas mitbringt, wie früher üblich? Es ist ein Auslaufmodell. Der moderne, komplexe Sportbetrieb allerdings ist auf das Ehrenamt unten wie auf das »Ehrenamt« oben existentiell angewiesen. Ein scheinbarer Gegensatz, der das große Ganze ausmacht. Augenmaß ist deshalb gefragt, Fingerspitzengefühl. Wenn die als Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall oder Spesen deklarierten – bzw. getarnten - Zahlungen für das »Ehrenamt neuen Typs« überborden, muss es an der Basis beim »Typus alter Prägung« rumoren. Bei Maßlosigkeit auf der einen Seite drohen auf der anderen Seite wahre Verheerungen.

Wie viele Sportvereine sind schon heute »kopflos«? Wie oft finden sich keine Kandidaten für den Vorstand? Ohne nach Hunderttausende zählende Menschen, die ohne Hoffnung auf irgendeine Entschädigung das Vereinsleben absichern, geht der organisierte Sport zugrunde.

Die klassischen Ehrenamtler zu verprellen und zu desillusionieren kann sich niemand leisten. Sie sollten nicht vom unguten Gefühl beschlichen werden, ihre Gutmütigkeit und ihr Engagement würden ausgenutzt, während die anderen das Ehrenamt zum einträglichen Geschäftsmodell umkrempeln.

Transparenz kann helfen, den Frieden in der Sportfamilie zu wahren. Insofern ist es zu begrüßen, dass der DFB die Vergütungen für sein Präsidium offenlegte. Schön wäre, daran anschließend, eine Erhebung unter den Mitgliedern des weltweit größten Einzelsportverbandes: Halten Sie die Summen für Keller und Co. für angemessen, zeitgemäß oder unverhältnismäßig?

Nur mal so als Vergleich: Thomas Bach wird für sein Amt als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees jährlich offiziell mit 225.000 Euro bedacht. Er erhält mithin als finanzielle Grundausstattung über 20.000 Euro weniger als der Präsident eines bundesdeutschen Spitzenverbandes. Die IOC-Exekutivmitglieder bekommen eine Jahrespauschale von rund 6.500 Euro. Pro Sitzungstag inklusive An- und Abreise wird eine Pauschale von knapp 840 Euro gewährt. Normale IOC-Mitglieder erhalten die Hälfte.