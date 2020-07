MV: Manteltarif für Busfahrer gefordert

Schwerin. Verdi will für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einen neuen Manteltarifvertrag mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (KAV MV) aushandeln, teilte die Gewerkschaft am Sonnabend mit. Nach den Streiks im Frühjahr war übergangsweise ein Tarifvertrag geschlossen worden – dieser ist Ende Juni ausgelaufen. Verdi will vor allem die Arbeitsbedingungen der landesweit rund 2.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr verbessern. Es sei höchste Zeit, dem anhaltenden Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen, wird der Verhandlungsführer von Verdi Nord, Karl-Heinz Pliete, in der Presseinformation zitiert. Verdi fordert unter anderem einen finanziellen Ausgleich bei belastenden Diensten und Schichten sowie zukünftig ein 13. Monatsgehalt. (jW)