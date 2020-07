Mexiko: Zahl der Virustoten steigt

Mexiko-Stadt. Mexiko hat inzwischen weltweit die vierthöchste Zahl registrierter Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Sie stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag (Ortszeit) auf 35.006. Damit sind nun in dem nordamerikanischen Land mehr infizierte Menschen als in Italien gestorben. Die offizielle Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt in Mexiko bei 299.750. (dpa/jW)