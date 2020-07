Bulgarien: Proteste gegen Regierung

Sofia. In Bulgarien haben am vierten Abend in Folge Tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Sofia forderten die vor dem Parlament versammelten Demonstranten am Sonntag den Rücktritt des konservativen Ministerpräsidenten Bojko Borisow. Ausgelöst worden waren die Proteste durch Razzien am Amtssitz von Präsident Rumen Radew. Dabei waren am Donnerstag ein Antikorruptionsbeauftragter und ein Sicherheitsberater des Präsidenten vorläufig für Befragungen festgenommen worden. Ihre Büros wurden im Rahmen von zwei unterschiedlichen Ermittlungsverfahren wegen »Korruption« und wegen »Verrats von Staatsgeheimnissen« durchsucht. Radew macht Borisow für das Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen seine Mitarbeiter verantwortlich. In einer Fernsehansprache am Sonnabend warf er der Regierung »mafiöses« Handeln vor und forderte sie zum Rücktritt auf. (AFP/jW)