US-Militärhelikopter nach Lettland verlegt

Riga. In Lettland werden in dieser Woche zehn US-Militärhubschrauber zur »Stärkung der NATO-Ostgrenze« eintreffen. Die »Black Hawks« werden nach Angaben des lettischen Verteidigungsministeriums vom Montag in Riga im Rahmen der US-Operation »Atlantic Resolve« für neun Monate zu Übungszwecken auf dem Stützpunkt Lielvarde stationiert. Verteidigungsminister Artis Pabriks kündigte zudem in der Vorwoche an, Gespräche mit den USA über eine stärkere Militärpräsenz in seinem Land beginnen zu wollen. (dpa/jW)