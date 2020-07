Afghanistan: Anschlag auf Inlandsgeheimdienst

Kabul. Bei einem Anschlag mit einer Autobombe sind im Nordosten Afghanistans mindestens zehn Menschen getötet und 43 weitere verwundet worden. Der Angriff erfolgte in Aibak vor einem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes, wie der Provinzgouverneur der dpa am Montag mitteilte. Sicherheitskräfte brachten die Lage nach offiziellen Angaben schließlich unter Kontrolle und töteten vier Angreifer. Die islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag, bei dem auch Frauen und Kinder verletzt wurden. Bei landesweiten Gefechten wurden in der Nacht zum Montag außerdem mindestens 25 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet. (dpa/jW)