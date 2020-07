Russland: Proteste gegen Politikerinhaftierung

Chabarowsk. Im Osten Russlands hat es am Montag den dritten Tag in Folge Demonstrationen gegen die Festnahme des Gouverneurs Sergej Furgal gegeben. In der Großstadt Chabarowsk versammelten sich Hunderte Menschen zu Protesten, wie lokale Medien berichteten. Die Ermittler werfen dem 50jährigen vor, die Ermordung von zwei Geschäftsmännern in Auftrag gegeben zu haben. In einem dritten Fall sei es beim Mordversuch geblieben. Furgal, der der liberaldemokratischen Partei LDPR angehört, bestritt alle Vorwürfe. (dpa/jW)