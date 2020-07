EU-Parlament: Sonneborn kommentiert Merkel-Rede

Hannibal Hanschke/Reuters Martin Sonneborn vor EU-Flagge

Brüssel. Der deutsche EU-Parlamentsabgeordnete der Partei Die Partei, Martin Sonneborn (55), hat sich in der Plenarsitzung am Mittwoch nach einer mit viel Applaus bedachten Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert. »Anscheinend verspürt Europa eine unbändige Sehnsucht, sich deutscher Führung zu unterwerfen«, erklärte der frühere Chefredakteur des Titanic-Magazins kurz nach Merkels Ansprache zum Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. In Anspielung auf den Faschismus fügte er an: »Warum erst jetzt und nicht schon vor 80 Jahren? Dem Kontinent wäre einiges erspart geblieben.«

Als nächstes wandte sich Sonneborn direkt an die anwesende Bundeskanzlerin: »Wenn ich richtig las, planen Sie, das Coronavirus mit viel Geld zu ersticken – übrigens etwas, das der EU mit dem nicht minder schäbigen Viktator Orban leider nicht geglückt ist.« Zu den Prioritäten Merkels für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft meinte er: »Sie werden den Klimawandel verbieten und die Chinesen bewegen, uns künftig etwas leiser auszulachen.« Sonneborn schloss seine Rede mit den Worten: »Ihre Macht kennt nur eine Grenze: Selbst Sie und Ihre (...) Milliarden können nicht dafür sorgen, dass der Hamburger SV jemals wieder in die Bundesliga aufsteigt.« (dpa/jW)