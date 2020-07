Trauer nach Tod eines Busfahrers in Frankreich

Bayonne. In Frankreich herrscht Entsetzen über den tödlichen Angriff auf einen 58jährigen Busfahrer nach einem Streit über Schutzmasken. »Niemals werden der Präsident und der Premierminister es zulassen, dass grundlose, inakzeptable Gewalt alltäglich wird«, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Wochenende bei einem Besuch in Bayonne. In der Stadt im Baskenland an der Grenze zu Spanien war der Busfahrer eine Woche zuvor von Paasagieren attackiert worden – vorausgegangen war ein Streit über den Mund-Nase-Schutz wegen der Coronaviruspandemie. Philippe M. starb am Freitag, nachdem er schon zu Beginn der Woche für hirntot erklärt worden war. (dpa/jW)