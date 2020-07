Malis Präsident löst Verfassungsgericht auf

Bamako. Inmitten von Massenprotesten hat Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita die Auflösung des Verfassungsgerichts angekündigt. Keita sagte am Sonnabend, er habe sämtlichen Richtern am Verfassungsgericht ihren Status entzogen. Mit dem Schritt reagierte der Staatschef auf Forderungen der Opposition. Nach Behördenangaben wurden bei Demonstrationen gegen Keita in der Hauptstadt Bamako seit Freitag vier Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Mehrere bekannte Oppositionelle wurden festgenommen. (AFP/jW)