Demonstration für russischen Gouverneur

Chabarowsk. Im äußersten Osten Russlands ist es nach der Festnahme des Gouverneurs Sergej Furgal zu größeren Protesten gekommen. Zehntausende Menschen wandten sich am Wochenende gegen das Vorgehen der Behörden in Moskau in dem Fall und forderten unter anderem den Rücktritt von Präsident Wladimir Putin. Gegen den 50 Jahre alten Gouverneur, der nicht zur Regierungspartei »Geeintes Russland« gehört, wird wegen des Verdachts der Ermordung von Geschäftsleuten ermittelt. (dpa/jW)