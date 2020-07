Politische Krise in Bulgarien

Sofia. Inmitten der aufgeheizten politischen Situation in Bulgarien hat Präsident Rumen Radew die Regierung seines Landes wegen »mafiösen« Gebarens zum Rücktritt aufgefordert. »Der Mafia-Charakter der Regierung hat Bulgaren jeden Alters und verschiedener politischer Strömungen dazu bewegt, Respekt für das Gesetz zu fordern«, sagte Radew am Samstag abend in einer Fernsehansprache mit Blick auf die seit Tagen andauernden regierungskritischen Proteste. Hintergrund sind Razzien in Radews Büros am vergangenen Donnerstag, für die er den konservativen Ministerpräsidenten Bojko Borisow verantwortlich macht. (AFP/jW)