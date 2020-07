Iran ruft zu Einhaltung der Coronaregeln auf

Teheran. Wegen des starken Anstiegs der Zahl der Coronatoten im Iran hat der »Oberste Führer« Ajatollah Ali Khamenei zur Einhaltung der Pandemieregeln aufgerufen. Im Staatsfernsehen sagte er am Sonntag, alleine der Ärzte und Krankenschwester wegen, die seit Monaten am Limit arbeiteten und für die Infizierten sogar ihr Leben aufs Spiel setzten, sollten die Menschen die Vorschriften respektieren und befolgen. Laut Informationen des Gesundheitsministerium vom Sonntag gab es in den vergangenen 24 Stunden erneut über 190 Tote und fast 2.200 Neuinfizierte. Damit liegt die Zahl der Todesopfer aktuell bei 12.829. (dpa/jW)