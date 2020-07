Berliner Flughäfen droht Stellenstreichung

Berlin. Der Boden- und Sicherheitsdienstleister Wisag will an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel rund 800 von 1.500 Stellen streichen. »Der dramatisch eingebrochene Luftverkehr in Berlin und die Schließung von Tegel zwingen uns zu einem Stellenabbau«, teilte eine Sprecherin am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Das Unternehmen behauptete, am Anfang der Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern zu stehen. Aber der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Enrico Rümker widersprach am Freitag auf jW-Nachfrage: »Mit uns hat bislang niemand gesprochen«. (dpa/jW)