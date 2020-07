Berlin und Paris machen Balkan zur Chefsache

Berlin. Im Konflikt zwischen der Regierung Serbiens und dem Kosovo schalten sich Berlin und Paris ein. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti hätten vereinbart, an diesem Sonntag erneut per Video zu verhandeln und sich am 16. Juli persönlich in Brüssel zu treffen, teilten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag nach einem Videogespräch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Vucic und Hoti hätten vereinbart, die Zusammenarbeit im Rahmen der laufenden Bemühungen im 2014 von Deutschland initiierten Format der Westbalkan-Konferenz (»Berliner Prozess«) als wichtige vertrauensbildende Maßnahmen zwischen beiden Seiten zu vertiefen. Ziel der EU in der Konferenz ist es, die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo durch ein umfassendes, endgültiges und rechtsverbindliches Abkommen zu normalisieren. (dpa/jW)