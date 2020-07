China reagiert auf neue US-Sanktionen

Beijing. Nach der Ankündigung von US-Sanktionen wegen angeblicher Behinderung des Zugangs zur Region Tibet hat China seinerseits Maßnahmen gegen die USA angekündigt. US-Bürger, die sich in Fragen bezüglich Tibets »schlecht benehmen«, würden künftig mit Visabeschränkungen belegt, sagte Zhao Lijian, ein Sprecher des Außenministeriums, am Mittwoch in Beijing. Damit reagierte China auf zuvor von den USA angekündigte Einreisebeschränkungen für Chinesen. Washington hat in den vergangenen Wochen die Konfrontation mit der Volksrepublik verschärft. (dpa/jW)