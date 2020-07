Deutsche Bank sucht IT-Hilfe bei Google

Berlin. Die Deutsche Bank will eine »weltweite strategische Partnerschaft« mit Google eingehen. Wie das Finanzinstitut am Dienstag mitteilte, soll Google dem Finanzinstitut unter anderem Clouddienste zur Verfügung stellen und neue technologiebasierte Produkte entwickeln. Das Geldhaus kämpft wie viele andere deutsche Finanzinstitute immer wieder mit technischen Problemen. Der frühere Konzernchef John Cryan hatte die IT der Bank kurz nach seinem Antritt 2015 öffentlich als »lausig« bezeichnet. Die zwischenzeitliche IT-Chefin Kim Hammond musste Anfang 2018 nach gut anderthalb Jahren im Amt wieder gehen. Zuvor hatte sie die Bank bei einer internen Tagung als das »dysfunktionalste Unternehmen«, für das sie je gearbeitet habe, bezeichnet. (dpa/Reuters/jW)