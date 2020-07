EZB: Banken sollen keine Dividende auszahlen

Frankfurt am Main. Wegen der Folgen der Viruspandemie erwägt die EZB-Bankenaufsicht, Geldhäuser im Euro-Raum zu einem längeren Verzicht auf Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe aufzufordern. Die schwedische EZB-Aufseherin Kerstin af Jochnick sagte am Dienstag, man werde hierzu bald Genaueres mitteilen. Bislang hat die EZB an Banken appelliert, mindestens bis zum 1. Oktober keinen Gewinn auszuschütten. (dpa/jW)