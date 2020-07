Estland: Waffenlieferung an die Ukraine

Tallinn. Der baltische Staat Estland hat der Ukraine rund 2.400 Pistolen für den Kampf gegen die international nicht anerkannten »Volksrepubliken« im Donbass geliefert. »Mit der Lieferung unterstützen wir unseren Verbündeten, der sich das sechste Jahr im Krieg befindet«, erklärte Verteidigungsminister Jüri Luik am Dienstag in Tallinn. Die Waffen wurden demnach auf Ersuchen der Ukraine verschickt und sollen an die Armee geliefert werden.

(dpa/jW)