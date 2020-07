Australien: Shutdown für Metropole

Melbourne. Die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria hat über die zweitgrößte Stadt des Landes, Melbourne, erneut einen Shutdown verhängt. Dort hatte sich die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus zuletzt erhöht. Victorias Regierungschefs Daniel Andrews teilte am Dienstag mit, dass von Mittwoch an die knapp fünf Millionen Einwohner der Stadt sechs Wochen lang ihre Häuser nur noch verlassen dürfen, wenn es unbedingt nötig ist, wie für den Einkauf von Lebensmittel, den Arztbesuch oder den Weg zur Arbeit. Restaurants, Cafés und Bars dürfen keine Gäste mehr in ihren Räumen bewirten, sondern nur noch Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Friseursalons und Fitnessstudios müssen schließen.

(Reuters/jW)