Lufthansa weiter im Kürzungsmodus

Frankfurt am Main. Nach der Vereinbarung eines staatlichen »Rettungspakets« hat die Deutsche Lufthansa weitere Kürzungen beschlossen. So soll die Anzahl der Führungsposten etwa durch eine Verkleinerung von Leitungsgremien der Tochterunternehmen um 20 Prozent reduziert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Zudem will die in Folge der Coronakrise angeschlagene größte europäische Luftfahrtgesellschaft in der Verwaltung 1.000 Stellen streichen. Auch die schon angekündigte Flottenverkleinerung werde umgesetzt, hieß es. (Reuters/jW)