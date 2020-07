Deutsche Bank im Fall Epstein verurteilt

New York. Die Deutsche Bank muss wegen ihrer Geschäfte mit dem wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen gestorbenen US-Unternehmer Jeffrey Epstein eine Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar (133 Millionen Euro) zahlen. Dazu wurde das Geldhaus vom »New York State Department of Financial Services« am Dienstag verurteilt. Die Behörde warf der Deutschen Bank erhebliche Regelverstöße in Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen zu Epstein vor. Dieser habe verdächtig hohe Bargeldsummen abgehoben und Zahlungen an Mitverschwörer getätigt, die Epstein vermutlich beim Missbrauch junger Frauen unterstützt hätten, so die Behörde. (dpa/jW)