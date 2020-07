Landrat aus Gütersloh will Geld von Tönnies

Gütersloh. Landrat Sven-Georg Adenauer will die Firma Tönnies für Ausgaben in die Pflicht nehmen, die dem Kreis Gütersloh durch den Coronainfektionsausbruch in der Fleischfabrik Rheda-Wiedenbrück entstanden sind. Immerhin habe das Unternehmen von Clemens Tönnies viele Kosten im Kreis Gütersloh verursacht, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. »Irgendwann wird ihm diese Rechnung auch präsentiert werden, zumindest das, was wir als Kreisverwaltung an Kosten hatten.« Auch eine gerichtliche Auseinandersetzung zur Übernahme der Aufwendungen schloss der Landrat nicht aus. (dpa/jW)