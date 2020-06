Schalke 04: Jens Buchta neuer Aufsichtsratvorsitzender

dpa/AP Photo/Martin Meissner Schnelle Thronfolge: Schalkes neuer Aufsichtsratchef Jens Buchta (r.) und sein Vorgänger Clemens Tönnies (l.), 24.5.2020

Gelsenkirchen. Fußballbundesligist FC Schalke 04 hat nach dem Rücktritt von Aufsichtsratchef Clemens Tönnies am Dienstag bereits dessen Nachfolger bekanntgegeben. Das Gremium wählte den bisherigen Stellvertreter Jens Buchta einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Dies teilte der Klub am Abend mit. Buchta hatte Tönnies bereits während seiner dreimonatigen Pause im vergangenen Jahr vertreten. Der 57 Jahre alte Rechtsanwalt gehört dem Gremium bereits seit 2006 an. (dpa/jW)