USA verschärfen Kurs gegen China

Mandel Ngan/Pool via AP Staatssekretär Michael Pompeo will die Vergabe von Visa an Funktionäre der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China einschränken

Washington. Im Konflikt um die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkongs hat die US-Regierung Visa-Einschränkungen für derzeitige und frühere Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas angekündigt. US-Außenminister Michael Pompeo teilte am Freitag mit, betroffen seien Funktionäre, die dafür mitverantwortlich seien, dass die Autonomie der Sonderverwaltungszone »untergraben« werde. Auch Familienangehörige dieser Funktionäre könnten den Einschränkungen unterliegen. Konkrete Angaben zu den vorgesehenen Restriktionen oder zu betroffenen Personen machte Pompeo in der Mitteilung nicht. Seit der Rückgabe 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz »ein Land, zwei Systeme« unter Chinas Souveränität autonom regiert. (dpa/jW)