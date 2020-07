Ein Jahr und Schluss

Hamburg. Für Trainer Dieter Hecking ist die Zeit beim Fußballzweitligisten Hamburger SV nach einem Jahr beendet. Nach dem erneut verpassten Aufstieg in die Bundesliga teilten die Hanseaten am Samstag mit, dass es keine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geben werde. In der Mitteilung war von einer gemeinsamen Entscheidung die Rede. Laut Medienberichten verzichtete Hecking wegen der angestrebten Einsparungen am Kader auf Weiterbeschäftigung. (dpa/jW)