Israel: Höchstwert bei Coronaneuinfektionen

Tel Aviv. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch abend mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 868 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert stammt mit 819 Fällen vom 3. April. In der Nacht zum Donnerstag wurden daher neue Beschränkungen verkündet. Besonders betroffene Viertel sollen für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. Auch in den Palästinensergebieten soll von Freitag an ein fünftägiger Lockdown in Kraft treten. (dpa/jW)