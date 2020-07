Elfermodus

Hamburg. Der Meister und die Absteiger der Regionalliga Nord werden in der kommenden Spielzeit in einem neuen Modus ermittelt. Wie der Spielausschuss des Norddeutschen Fußballverbandes (NFV) in Abstimmung mit den Vereinen entschied, wird die kommende Saison mit zwei Elferstaffeln und einer anschließenden Meister- und Abstiegsrunde ausgespielt. Nach der Aussetzung des Abstiegs wegen des Saisonabbruchs sind in der kommenden Spielzeit 22 Teams in der Regionalliga Nord startberechtigt. Bei einem Ligastart nicht vor September wäre eine normale Hin- und Rückrunde terminlich nicht möglich gewesen, begründete Spielleiter Jürgen Stebani den Entschluss gegenüber Fussball.de. (sid/jW)