Doppelter Tiefschlag

Köln. Das deutsche Siebener-Rugbyteam verpasst den erhofften Aufstieg in die Weltserie. Mit dem vom Weltverband beschlossenen Abbruch der laufenden Sevens World Series aufgrund der Coronapandemie wurde auch das Finalturnier der unterklassigen Challenger Series gestrichen. Damit rückt Japan als Führender der Gesamtwertung auf, nicht der Deutsche Rugbyverband. Der nächste Tiefschlag: Aufgrund der Entscheidungen des Weltverbandes steht nun auch fest, dass das deutsche Siebener-Team trotz sportlicher Qualifikation als amtierender Europameister nicht als Einladungsteam an den beiden World-Series-Turnieren in Paris und London teilnehmen darf. (sid/jW)