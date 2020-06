Wirecard: EU lässt deutsche Behörde prüfen

Brüssel. Im Wirecard-Skandal schaltet die EU-Kommission jetzt die europäische Finanzaufsichtsbehörde ESMA ein. Sie soll den Zusammenbruch des Münchner Zahlungsdienstleisters und mögliche Versäumnisse der Aufsichtsbehörden unter die Lupe nehmen. Bis 15. Juli soll ein vorläufiger Untersuchungsbericht vorliegen. Dies geht aus einem Schreiben der Kommission an die ESMA hervor, über das dpa am Freitag berichtete. In Deutschland zuständig ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). (dpa/jW)