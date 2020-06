Rekord bei Kirchenaustritten

Bonn/Hannover. Über eine halbe Million Menschen sind 2019 aus der katholischen und evangelischen Religionsgemeinschaft in Deutschland ausgetreten. Vor allem die katholische Kirche musste einen neuen Rekord vermelden. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz vom Freitag traten 272.771 Katholiken aus. Das ist ein sprunghafter Anstieg gegenüber 2018 (216.000 Austritte). Auch die evangelische Kirche verzeichnete deutlich mehr Austritte. 270.000 Menschen vollzogen nach Angaben der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) diesen Schritt und damit 22 Prozent mehr als im Jahr davor. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm kündigte an, die Gründe für die erhöhten Austrittszahlen aus der evangelischen Kirche in einer Studie erforschen zu lassen. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Kirchen eine gemeinsame Studie veröffentlicht, laut der sich ihre Mitgliederzahlen bis 2060 halbieren werden. (AFP/jW)