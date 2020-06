Neues Programm: Grüne wollen »anführen«

Berlin. Die Grünen haben bei der Vorstellung des Entwurfs für ihr neues Grundsatzprogramm ihren politischen Gestaltungsanspruch unterstrichen. Parteichefin Annalena Baerbock sprach am Freitag in Berlin von einem »Programm für die Breite der Gesellschaft, das unseren Führungsanspruch für und mit dieser Gesellschaft untermauert«. Sei es früher darum gegangen, »ein Korrektiv zu sein«, gehe es jetzt um »den Anspruch anzuführen«, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. In dem Programmtext verzichten die Grünen weitgehend darauf, Ziele und Forderungen detailliert auszuarbeiten oder zu bezeichnen. Das Grundsatzprogramm soll auf einem Parteitag im November beschlossen werden. (AFP/jW)