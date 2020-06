Ohne Charme

Berlin. Erstmals seit 1974 wird es in diesem Jahr keinen Berlin-Marathon geben. Die Organisatoren sagten am Mittwoch die Traditionsveranstaltung, die am 26. und 27. September stattfinden sollte, wegen der Auswirkungen der Coronapandemie ab. Es sei derzeit nicht möglich, den Marathon »mit seinem gewohnt berlinerischen Charme« zu veranstalten, hieß es am Mittwoch nachmittag auf der Homepage. Auch eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt sei ob der Unsicherheiten hinsichtlich der dann geltenden Auflagen keine Option. (dpa/jW)