Zahlungsdienstleister Wirecard insolvent

Frankfurt am Main. Nach dem gigantischen Finanzskandal mit Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro meldete Wirecard am Donnerstag Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung an. Auch einige Banken, die der AG über eine Kreditlinie bis zu 1,75 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt haben, wird dies hart treffen. Dazu gehören Commerzbank und LBBW, die niederländische ABN Amro sowie die Deutschland-Tochter der niederländischen ING. Nach dpa-Informationen hatten die Banken Wirecard gerade noch einige Tage Aufschub gewährt. (dpa/jW)