US-Wirtschaft schrumpft weiter

Washington. Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal so stark geschrumpft wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fällt mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate um 5,0 Prozent, bestätigte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington. Für das zweite Quartal wird ein noch tieferer Einbruch erwartet, da der Corona-Lockdown zu zahlreichen Unternehmensbankrotten führte. Die Arbeitslosenzahl ist auf einem Höchststand. Auch vorige Woche stellten erneut rund 1,48 Millionen Erwerbslose einen Antrag auf staatliche Hilfen. (Reuters/dpa/jW)