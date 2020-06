Noch, noch später

Köln. Die Tischtennisweltmeisterschaften in Südkorea sind wegen der Coronapandemie erneut verschoben worden. Wie der Weltverband ITTF am Mittwoch bekannt gab, soll die WM in Busan nicht mehr im September, sondern Anfang 2021 stattfinden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, er soll beim Treffen des Exekutivausschusses am 10. Juli festgelegt werden. Ursprünglich war die WM für den Zeitraum vom 22. bis 29. März angesetzt, wurde Ende Februar aber zunächst in den Juni und Anfang April dann in den September verschoben. (sid/jW)