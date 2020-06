Präsidentschaftwahlen in Malawi

Lilongwe. Am Dienstag haben die Bürger in Malawi ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Beobachtern zufolge könnte Amtsinhaber Peter Mutharika eine Niederlage drohen. Dieser war aus der Wahl im Mai 2019 knapp als Sieger hervorgegangen. Die Oppositionskandidaten Lazarus Chakwera und Saulos Chilima warfen der Wahlkommission jedoch Manipulation vor und zogen vor das Verfassungsgericht. Das annullierte im Februar die Wahl und ordnete für den 23. Juni eine neue an. (dpa/jW)