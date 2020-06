Ziele in Saudi-Arabien angegriffen

Sanaa. Die schiitischen Ansarollah (»Huthis«) im Jemen haben Medienberichten zufolge tief in Saudi-Arabien gelegene Ziele attackiert. Es handele sich um einen »großangelegten Angriff«, berichtete am Dienstag der Fernsehsender Al-Masira, der der Miliz nahesteht. Die von Saudi-Arabien geführte Allianz teilte mit, sie habe eine Rakete abgefangen, die die saudiarabische Hauptstadt Riad zum Ziel gehabt habe. Drei Raketen seien zudem im Süden des Landes abgefangen worden, sagte ein Sprecher laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA am Dienstag. (Reuters/jW)