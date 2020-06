Russland will weiter über Abrüstung verhandeln

Wien. Russland will nach den Abrüstungsgesprächen mit den USA in Wien weiter über eine Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsabkommens verhandeln. Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax, es bleibe immer weniger Zeit dafür. Das bisherige Abkommen »New Start« läuft am 5. Februar 2021 aus. Rjabkow bestätigte Pläne für eine Fortsetzung der Gespräche mit den USA auf Arbeitsgruppenebene. Die Verhandlungen zwischen beiden Staaten waren am Montag nach nur einem Tag beendet worden. (dpa/jW)