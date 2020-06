Corona auf Adria-Tour

Zadar. Die Tennisprofis Grigor Dimitrow (Bulgarien, Weltranglisten-19.) und Borna Coric (Kroatien, 33.) sind nach ihrem Duell bei der »Adria-Tour« positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die beiden hatten am Sonnabend in Zadar gegeneinander gespielt. Bei dem Event waren die Zuschauerränge zum Teil prall gefüllt, auch Spieler umarmten sich. Das Finale am Sonntag zwischen dem Organisator der Tour, Novak Djokovic (Serbien), und Andrej Rubljow (Russland) wurde dann aber doch abgesagt. (dpa/jW)