Britische Industrie drosselt Produktion

London. Die britische Industrie hat wegen der Coronakrise ihre Produktion zwischen April und Juni so stark heruntergefahren wie seit mindestens 45 Jahren nicht mehr. Wie der britische Industrieverband CBI in einer am Montag veröffentlichten Erhebung mitteilte, befand sich die industrielle Fertigung auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Datenerhebung Mitte 1975. Allein im Juni brachen die Exportaufträge so stark ein wie noch nie. (Reuters/jW)