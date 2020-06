Ungarisches Portal bangt um Unabhängigkeit

Budapest. Das regierungskritische ungarische Nachrichtenportal Index.hu sieht sich wegen geplanter Umstrukturierungen in seiner Existenz bedroht. Die Pläne setzten das Medium unter »so enormen Druck von außen, dass es das Ende der Redaktion in ihrer jetzigen Form« bedeuten könnte, schrieb Chefredakteur Szabolcs Dull in einem auf der Website veröffentlichten offenen Brief. Die Regierung von Ungarns rechtem Ministerpräsidenten Viktor Orban steht seit langem wegen der Beschneidung der Pressefreiheit in der Kritik. Index.hu ist das meistbesuchte Nachrichtenportal in Ungarn und eine der letzten von der Regierung unabhängigen Stimmen in der ungarischen Medienlandschaft. (AFP/jW)