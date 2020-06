Brasilien: Mehr als 50.000 Coronatote

Rio de Janeiro. In Brasilien hat die Zahl der verzeichneten Todesopfer durch die Coronapandemie die Marke von 50.000 überschritten. Am Sonntag (Ortszeit) wurden weitere 641 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert, womit die Gesamtzahl auf 50.617 stieg, wie das Gesundheitsministerium in Brasília mitteilte. Die offizielle Zahl der Infektionen im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land lag bei 1,085 Millionen. Brasilien ist nach den USA das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. In den Vereinigten Staaten lag die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen am Sonntag bei fast 120.000. Mehr als 2,2 Millionen Infektionsfälle wurden in den USA bisher verzeichnet. (AFP/jW)