Trump kann sich Treffen mit Maduro vorstellen

Washington. US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenen Worten ein Treffen mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vorstellen. »Ich bin nie gegen persönliche Treffen – wissen Sie, ich bin selten gegen persönliche Treffen«, sagte Trump in einem am Sonntag auf dem Nachrichtenportal Axios veröffentlichten Interview. »Ich sage immer, mit einem Treffen kann man wenig falsch machen«, fügte der US-Präsident hinzu. Washington hatte den Druck auf Caracas in der vergangenen Zeit erheblich verschärft. (AFP/jW)